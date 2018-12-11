Питомники Волгоградской области уже начали готовиться к Новому году. Чтобы любители живых сосен смогли легально приобрести специально выращенную для праздника лесную красавицу, в питомниках были выращены около 4 тысяч сосен. Сосны будут реализованы на специальных елочных базарах региона, которые вскоре будут открыты. Местные лесные красавицы традиционно представлены двумя видами: сосна обыкновенная и сосна крымская.

Основная масса сосен для украшения домов волгоградцев выращивается в Среднеахтубинском питомнике. Здесь двухлетние сеянцы сосны, высаженные на специальной площадке, которую лесники называют «школьным отделением», доращиваются до определенной высоты. Как правило, на это требуется 5-8 лет. Выбрать на свой вкус лесную красавицу может в питомнике любой желающий.

Кроме того, ежегодно в волгоградских лесах, в том числе и хвойных, проводятся так называемые рубки ухода, в ходе которых в посадках, имеющих чрезвычайную густоту, мешающую благоприятному росту здоровых деревьев, удаляются лишние насаждения. Эти оздоровительные мероприятия способствуют улучшению состояния деревьев, избавлению от более слабых и менее жизнестойких. Из вырубленных сосен выбираются пригодные к реализации в качестве новогодних елок деревья и отправляются на елочные базары.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области призывает жителей региона, предпочитающих живые елки искусственным, соблюдать требования законодательства и приобретать хвойные деревья в специально организованных для этого точках или в питомниках лесных растений. Напомним, что штраф за незаконную вырубку одной сосны составляет от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц. В случае нанесения ущерба в размере, превышающем пять тысяч рублей, материалы о лесонарушении направляются в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждения уголовного дела.