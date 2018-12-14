В ближайшие дни в Волгограде будет проходить открытое первенство по художественной гимнастике «Зимняя сказка». Участниками соревнований станут более 500 юных гимнасток из 27 команд городов Поволжья и юга России. В числе участников воспитанники спортивных школ городов Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан и Волгоградской области.

​Открытое первенство Волгограда по художественной гимнастике пройдет с 14 по 16 декабря на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный» в Кировском районе. Программа включает в себя: индивидуальные упражнения без предмета, со скакалкой, с мячом, с обручем, с булавами, и с лентой, а также групповые упражнения.

Спортивное состязание откроет парад: на церемонии зрители увидят показательные выступления победителей и призеров всероссийских соревнований по спортивной акробатике – воспитанников МБУ СШОР №3. Кроме того, до начала соревнований пройдут выступления гимнасток в возрасте до 10 лет, и в рамках торжественного открытия состоится награждение первых победителей. Все призеры первенства будут награждены грамотами, медалями и призами от спонсоров соревнований.