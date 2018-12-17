Уже на этой неделе в выставочном зале Музея Машкова состоится открытие персональной выставки волгоградского художника Бориса Александровича Чепкасова «100 симфоний на масляных красках». На выставке будет представлена коллекция живописных произведений, в которых автор в современной импрессионистской манере попытался отразить красоту родных улиц, нашего города, Волги, Волго-Ахтубинской поймы.

Борис Александрович Чепкасов известен широкому зрителю как мастер пленэрного пейзажа. Это уже не первая его экспозиция в стенах музея, на этот раз его проект задуман как чисто импрессионистический. На протяжении всей жизни Борис Александрович изучает великих импрессионистов, размышляет над богатством возможностей этого метода. В экспозицию войдут городские и волжские пейзажи, натюрморты, портреты.

В рамках выставки пройдут «Субботние лаборатории от Бориса Чепкасова»: 5 января в 17:00 — «Академический рисунок и технологии материалов», 12 января в 17:00 — «Художник в городе», 19 января в 17:00 — «Композиция», 26 января в 17:00 — «Будущее живописи».

Выставка Бориса Чепкасова «100 симфоний на масляных красках» откроется 20 декабря в 17:00 в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37. Экспозиция будет работать по 4 февраля 2019 года. Справки по телефону +7(8442) 24-16-79.