Уже в ближайшее время в парке «Сказка», где сейчас ведутся работы по благоустройству, будут установлены фигуры сказочных героев высотой с человека. В парке «поселятся» Иван-царевич, Кот в сапогах и другие персонажи любимых с детства сказок. В ближайшее время яркие фигуры дополнят детские игровые комплексы, скамейки с урнами, а также избушка на курьих ножках и деревянные качели.

Создавать сказочное настроение посетителям парка будут также Красная Шапочка, Серый Волк, Баба-яга в ступе и лиса с колобком. Появится в парке и своя избушка на курьих ножках – стилизованный детский домик порядка 3 метров в высоту изготовят из натурального дерева. Вдоль дорожек рабочие установят 30 парковых скамеек и столько же урн.

Для детей в «Сказке» оборудуют игровые и спортивные комплексы, гимнастический городок с красочными скамейками в форме животных, качалки, песочный дворик с горкой и др. Детская площадка с качалками, каруселями и горками для малышей от 3 лет будет оборудована на песчаном основании, для ребят от 7 до 12 лет — на современном травмобезопасном покрытии.

Ранее подрядная организация закончила обустройство фонтана площадью 120 квадратных метров, уложила брусчатку на пешеходные дорожки, смонтировала 30 новых светильников и 8 прожекторов для подсветки спортивных площадок.