В Волгограде уже в ближайшие выходные состоится Открытый чемпионат по «русскому» жиму. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 14 лет, которые по состоянию здоровья и технической подготовке допущены к соревнованиям.

Чемпионат будет проходить 22 декабря 2018 года в подростково-молодежном клубе «Старт». Участники должны выступать в спортивной форме и сменной обуви.

Соревнования пройдут в следующих номинациях:

1. Юноши (до 14 лет включительно) вес штанги 20 кг.

2. Женщины (открытый зачет) вес штанги 25 кг.

5. Юноши (до 18 лет включительно) вес штанги 35 кг.

6. Юниоры (до 23 лет включительно) вес штанги 55 кг.

7. Мужчины (открытый зачет) вес штанги 75 кг.

8. Мужчины (открытый зачет) вес штанги 100 кг.

Взвешивания 21 декабря: 14:00-20:00 часов.

Взвешивания 20 декабря: 10.00-11.30 часов.

Начало соревнований в 12:00 часов

Предварительные заявки принимаются по телефону 89876467256 (Селиванов Юрий Геннадиевич), на электронную почту [email protected], а также в группу по ссылке. Заявки, заверенные врачом, подаются непосредственно в главную судейскую коллегию перед взвешиванием участников. При себе обязательно иметь паспорт или свидетельство о рождении.