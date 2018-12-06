Многие люди, приезжая в природный парк, зачастую не знают, как себя нужно вести, что делать можно, а что категорически запрещено. Так, к примеру летом во время цветения лотосов орехоносных, которые произрастают в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», туристы, приезжающие посмотреть на эту красоту, срывали и вытаптывали растения, что категорически делать запрещено. Ведь лотосы — очень нежные цветы и на любое повреждение отвечают гибелью. Чтобы это предотвратить в следующем году, сотрудники природного парка установят дополнительные информационные щиты и аншлаги, которые расскажут о действующем режиме и правилах поведения на территории природного парка. На некоторых из них будет размещена информация для тех, кто интересуется туристическими маршрутами, разработанными в междуречье.

В 2019 году такие объекты появятся в зонах регулируемой рекреации на ерике Верблюд, «Сталинградская переправа» на набережной Краснослободска, а также на эколого-туристических маршрутах «Пойма в миниатюре», «Лотос орехоносный», «Памятник архитектурного зодчества г. Ленинска». Например, посетители маршрута «Лотос орехоносный» узнают о том, что это растение является краснокнижным, охраняется государством и срывать его запрещено.

Кстати, ежегодно сотрудники природного парка обновляют или полностью меняют аншлаги и щиты. Одной из причин замены является умышленное причинение вреда правонарушителями. На основе материалов сотрудников природных парков инспекторы Облкомприроды возбуждают административные дела и наказывают нарушителей штрафами.