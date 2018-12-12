Атмосфера Нового года потихоньку начинает кружить над городом. Уже и ёлки ставят на главных площадях и проводят предновогодние мероприятия. Одно из таких как раз состоится уже в ближайшие выходные во Дворце культуры профсоюзов. Тут пройдет новогодний концерт Волгоградского детского симфонического оркестра, в программе которого прозвучит музыка Баха, Моцарта, Брамса, Штрауса, Госсека, Андерсона, Чайковского, Рахманинова, Ковача, Батина, Ландовского.

За дирижёрским пультом – Сергей Гринев. Солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Маша Строганова (вокал), Даниил Грипасов (кларнет), Аня Кривенцева (флейта) и Кристина Уланова (виолончель). Концерт состоится 16 декабря начало в 17:00. Справки по телефону 8-937-739-25-03.