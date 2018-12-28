Новогодние праздники — не только для детей, молодежь и взрослые люди тоже ждут праздника. Так вот, чтобы никого не обидеть, в Волгограде будут проходить мероприятия не только для маленьких, но и для всех возрастных групп. Так, молодежь приглашают на «Молодежные каникулы», которые будут проходить с 3 по 6 января 2019 года на площади Павших борцов. Программа включает в себя дискотеку «ЗОЖигаем в Новый год», фестиваль «Новогодняя газировка», концерты, конкурсы, лотереи и многое другое. Начало в 17:00.

3 января «Молодежные каникулы» откроются дискотекой «ЗОЖигаем в Новый Год». Всех жителей и гостей города ждет обширная развлекательная программа, концертные номера с участием молодежных коллективов Волгограда, а также танцевальные баттлы и флешмоб от помощников Деда Мороза, в котором смогут принять участие все желающие.

4 января в 17:00 на площади Павших борцов состоится праздничное мероприятие «Новая Волна в стиле «Диско». В этот вечер с молодыми волгоградцами и гостями города будут общаться ведущие «Бодряки шоу» радиостанции «Новая Волна» — Катя Селезнева, Павел Смирнов и Владимир Кашин. В программе — интерактив с участниками, танцы и множество подарков и призов.

5 января с 17:00 до 19:00 на площади Павших Борцов пройдет фестиваль «Новогодняя газировка». Праздничный концерт, беспроигрышная лотерея, возможность сделать уникальные фотографии, а также выиграть суперприз – все это ждет тех, кто придет этим вечером на главную площадь Волгограда.

6 января 2019 года в 17:00 на площади Павших борцов начнется фестиваль хороводов «Ночь перед Рождеством». В программе – праздничные колядки, рождественские гадания, работа фотозоны с собаками хаски, а также розыгрыш призов от партнеров. На главной сцене свои таланты покажут лучшие творческие коллективы города. Главным событием станут конкурсы хороводов, участником которых может стать любой желающий. Для участия необходимо заполнить заявку на по ссылке. Прием заявок осуществляется до 3 января 2019 года.

На период проведения рождественских гуляний 6 января с 7:00 до 18:00 прилегающие к площади Павших борцов станут пешеходными — улица Мира в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, улица Володарского в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина, улица Гоголя в границах от улицы Коммунистической до улицы Мира, а также Аллея Героев.

Кроме того, в новогодние каникулы 2, 3, 4 и 7 января с 14:00 до 17:00 на площади Павших Борцов для жителей и гостей города творческие коллективы районов Волгограда представят театрализованные представления в традициях стран мира – России, Китая, Кубы, Франции, Италии, Японии и Голландии. 3 января эстафету подхватит представление в традициях Китая, а 4 января – стран Россия и Италия. 7 января гости праздника окунутся в атмосферу Японии и Голландии.