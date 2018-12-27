В январские каникулы детей ждут на площади Павших борцов, где ежедневно — с 1 по 7 января — будет представляться праздничная развлекательная шоу-программа «Золотой Пятачок и волшебный сказочный лес». Интерактивная шоу-программа состоит из новогодней театрализованной сказки и интерактивной части с увлекательными хороводами, играми и аттракционами.

Детский праздник будет проходить на главной площади Волгограда 1 января с 14:00 до 16:00, со 2 по 7 января — с 12:00 до 14:00.

Детская интерактивная развлекательная шоу-программа начнется с приветствия юных волгоградцев, их родителей и гостей города символом нового 2019 года – Золотого Пятачка. Он позовет на праздник всех девчонок и мальчишек, займет их увлекательными играми и представит друзей — детские дуэты, которые споют для зрителей новогодние песни. Золотой Пятачок расскажет ребятам историю, которая недавно приключилась с ним и его друзьями в волшебном лесу. С этого начинается сказка «Золотой Пятачок и волшебный сказочный лес». Это яркая музыкальная интерактивная шоу-программа, главными героями которой станут одни из самых популярных мультипликационных персонажей — Маша и Медведь. Маша прочитала под Новый год сказку про Золотого Пятачка, живущего в волшебном лесу и отправилась туда вместе с Медведем Мишей за новогодней елкой. По пути они встречают Щенячий патруль, Фиксиков, Олафа, Эльзу, Деда Мороза, Снегурочку и спасают от пиратов Золотого Пятачка.

После сказки юных волгоградцев ждет интерактивная развлекательная программа «Веселимся, играем — #ВМЕСТЕ Новый год встречаем!». В программе — хороводы, игры, квесты, анимационные аттракционы с участием сказочных героев и, конечно, детская новогодняя дискотека «Давай, давай – зажигай!».