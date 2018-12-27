В текущем году новогоднее преставление пройдет даже на железнодорожном вокзале (ЖД). В преддверии праздника на ЖД вокзале станции Волгоград-1 Дед Мороз и Снегурочка поздравят жителей и гостей города с наступающим Новым годом.

Компания АО «Волгоградстранспоригород» присоединяется к праздничным

новогодним мероприятиям. По данным пресс-службы ОАО «РЖД», на пригородном мероприятие будет проходить 28 декабря 2018 года с 12:00 до 15:00.

В этот день волгоградцы смогут сделать памятную фотографию с Дедом Морозом

и Снегурочкой, увидеть «Серпантин-шоу», а юных пассажиров ожидают сладкие

сувениры.