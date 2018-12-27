В текущем году новогоднее преставление пройдет даже на железнодорожном вокзале (ЖД). В преддверии праздника на ЖД вокзале станции Волгоград-1 Дед Мороз и Снегурочка поздравят жителей и гостей города с наступающим Новым годом.

Компания АО «Волгоградстранспоригород» присоединяется к праздничным
новогодним мероприятиям. По данным пресс-службы ОАО «РЖД», на пригородном мероприятие будет проходить 28 декабря 2018 года с 12:00 до 15:00.

В этот день волгоградцы смогут сделать памятную фотографию с Дедом Морозом
и Снегурочкой, увидеть «Серпантин-шоу», а юных пассажиров ожидают сладкие
сувениры.

:-P

декабрь, 2018

28дек21:00РекомендуемАкустический дуэт Кирилла Дмитриева и Ильи Настасий21:00 Бар "Подъезд"Рубрика:Живая Музыка

29дек10:00РекомендуемPop-Up Market10:00 Ворошиловский торговый центрРубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Частному сектору станет удобнее общаться с водоканалом
  2. Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен сентября
  3. Китайский новый год, день всех влюбленных и баскетбольная игра «Красный октябрь» — «Енисей», вот что ожидает нас в выходные 13-14 февраля.