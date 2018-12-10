Рабочие подрядной организации продолжают наводить порядок на месте реконструкции старой теплотрассы диаметром 500 мм на ул. Коммунистической в Центральном районе.

Представители компании-подрядчика осуществляют монтаж теплозащитного покрытия для магистрального трубопровода протяженностью 150 метров, а также обустройство бетонных лотков. Кроме того, в настоящее время выполняется бетонирование направляющих опор и устройство обмазочной гидроизоляции, обеспечивающей дополнительную защиту бетонных «коробов» от возможных механических повреждений. Параллельно с данной работой будет осуществляться обратная засыпка траншеи, затем рабочие уложат щебень и по фактической погоде восстановят асфальтовое покрытие.

Напомним, устранение оставшихся разрытий сегодня является одной из приоритетных задач ООО «Концессии теплоснабжения». Большинство проблемных участков уже ликвидировано, полное завершение работ находится на постоянном контроле руководства компании.