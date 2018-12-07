С наступлением заморозков на судоходных водоемах области закрывается навигация до весны 2019 года. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, навигация в Волгоградской области закрывается 8 декабря в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта.

Использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Волгоградской области, утвержденными Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 11 апреля 2006 г. №409.

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декабрь, 2018

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