Для удобства пассажиров скоростного трамвая на семи наземных станциях появились специализированные переговорные устройства. Переговорными устройствами уже обеспечены станции в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Новое оборудование позволит оперативно установить связь между пассажирами электротранспорта и дежурными операторами.

В рамках масштабной работы по повышению качества пассажирского обслуживания, включающей модернизацию системы безопасности, специализированные переговорные устройства смонтированы на платформах станций «ТРК Европа Сити Молл», «ЦПКиО», «Центральный стадион», «Мамаев Курган», «Дворец спорта», «Стадион «Монолит» и «ВГТЗ». Прямые соединения с оператором разделяются по типу экстренных (кнопка SOS) и справочных (кнопка INFO). В терминалы экстренной связи встроены видеокамеры, которые позволяют оператору вести видеонаблюдение за происходящим на посадочных платформах. На сегодняшний день специалисты предприятия проводят пуско-наладочные работы нового оборудования.