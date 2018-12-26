Волгоградцев приглашают встретить Новый год на площади павших Борцов, где в ночь с 31 декабря на 1 января будет проходить праздничная программа. В новогоднюю ночь жителей и гостей города ждут концерты, конкурсы, световое шоу, дискотека, праздничный фейерверк и множество сюрпризов. Праздничная интерактивная программа «Лаборатория Новогодних чудес» начнется 31 декабря в полночь и завершится уже 1 января 2019 года в 3-00.

​В 23:55 на главной площади города будут транслировать новогоднюю речь Президента РФ и бой курантов, а сразу после этого начнется новогодняя праздничная программа с участием волгоградских артистов – группы «Фреш», шоу-группы «Жасмин», экстрим-шоу «JAST NAME» и «Бест Джем», не обойдется праздник без Деда Мороза и Снегурочки. Главными героями в «Лаборатории новогодних чудес» будут профессор Морозов, изобретатель праздничного волшебства, и робот «Снежана-2019». С их помощью участники праздничного вечера получат возможность совершить путешествие во времени. Ярким событием ночи станет световое шоу Атом Шоу, которое в 02.00 завершит праздничный фейерверк, после чего на площади начнется новогодняя дискотека.

Для удобства и обеспечения безопасности волгоградцев и гостей города, пришедших встретить Новый год у главной городской елки, на прилегающих улицах будет введен пешеходный режим. Так, с 07.00 часов 31 декабря 2018 года до 05.00 часов 1 января 2019 года свободными от транспорта станут улица Мира в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, улица Володарского в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина, улица Гоголя в границах от улицы Коммунистической до улицы Мира, а также Аллея Героев.