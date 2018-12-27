В пятницу 28 декабря на площади Павших борцов открывается Резиденция Деда Мороза, которая будет работать каждый день с 11:00 до 20:00 с 28 декабря по 7 января.

Стоимость входа в Резиденцию 250 рублей. Перед посещением Деда Мороза и Снегурочки советуем выучить с ребенком стишок, который он расскажет новогоднему волшебнику. В стоимость входит собственно приём с чтением стишков Деду Морозу, а также вручение сладкого подарка и фотография на память.

Если вы пожелаете, Дед Мороз подарит вашему ребёнку именно тот подарок, который он просил в своём письме Деду Морозу и который вы, конечно же, заранее ему (ребёнку) приготовили.

Также все праздничные дни с 12:00 гостей на площади у Ёлки ожидает театрализованная интерактивная новогодняя сказка «Золотой пятачок и волшебный сказочный лес» — красочное представление с интерактивными играми, танцами и конкурсами, участие в которые бесплатное и даже обязательное.

А в 13:00 каждый день стартует большая Шоу программа у Ёлочки с участием всех сказочных героев, хороводы и игры: «Новогодний паровозик»; «Мы повесим шарики»; «Вперед четыре шага»; «Новогодний хоровод; «Снежки», «Футбо-хоккей», «Сосульки», «Снег кружится», «Снежная эстафета», «Ритмы нового года», многие другие.