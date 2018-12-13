Благоустройство поймы реки Царица продолжается. На этой неделе на левом склоне поймы реки Царицы, в рамках благоустройства сквера Пушкина, были высажены более 200 хвойных растений. Тут были высажены сербские ели высотой от 2,5 до 3 метров. Также рядом со сквером обновляется участок поймы от музея «Россия. Моя история» до Астраханского моста, где продолжается строительство ледового катка, тюбингового склона и устройство пешеходных дорожек.

Выбор в пользу сербской ели был сделан с учетом ее эстетичной формы и основных характеристик. Помимо декоративных преимуществ, растение обладает и уникальными полезными свойствами. Высадка деревьев ещё продолжается.

По словам представителя подрядной организации Екатерины Бабакиной: «Ель — морозостойкая, одинаково нетребовательна к влажности почвы и ее химическому составу, поэтому хорошо чувствует себя на территориях как с повышенной влажностью воздуха, так в сухом климате, хорошо переносит жару. Сербская ель обладает газо- и дымоустойчивостью, очищает воздух, выделяя фитонциды. Наилучший период посадки для крупномеров, в том числе хвойных, — зимний период. Только при зимней посадке процессы вегетации остановлены, растение пребывает в состоянии покоя, поэтому с минимальными потерями переживает пересадку. Использование сербских елей в ландшафтном дизайне позволяет формировать на территории красивые аллеи или живую изгородь».

Ранее в сквере Пушкина на площади 26 тысяч квадратных метров специалисты высадили несколько тысяч растений, среди которых крупномерные дубы, липы и клены. Породы деревьев подбирались с учетом особенностей рельефа и предназначения территории. Так, например, на склоне поймы агрономы высадили ивы, рябину и багрянник, а вдоль лестниц появится аллея из пирамидальных и шаровидных туй. Средний возраст деревьев составляет 3-5 лет, все растения выращены в местных питомниках и адаптированы к климатическим условиям региона. По итогам благоустройства левого склона поймы реки Царицы и сквера Пушкина зеленые насаждения займут более половины всей площади. Все высаженные и существующие деревья будут получать достаточный уход — для этого на территории проложена система автоматического полива.

На левом склоне поймы реки Царица высадили трехметровые сербские ели Общество

На левом склоне поймы реки Царица высадили трехметровые сербские ели Общество
На левом склоне поймы реки Царица высадили трехметровые сербские ели Общество
На левом склоне поймы реки Царица высадили трехметровые сербские ели Общество
На левом склоне поймы реки Царица высадили трехметровые сербские ели Общество
На левом склоне поймы реки Царица высадили трехметровые сербские ели Общество
:-P

декабрь, 2018

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