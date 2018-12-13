Благоустройство поймы реки Царица продолжается. На этой неделе на левом склоне поймы реки Царицы, в рамках благоустройства сквера Пушкина, были высажены более 200 хвойных растений. Тут были высажены сербские ели высотой от 2,5 до 3 метров. Также рядом со сквером обновляется участок поймы от музея «Россия. Моя история» до Астраханского моста, где продолжается строительство ледового катка, тюбингового склона и устройство пешеходных дорожек.

Выбор в пользу сербской ели был сделан с учетом ее эстетичной формы и основных характеристик. Помимо декоративных преимуществ, растение обладает и уникальными полезными свойствами. Высадка деревьев ещё продолжается.

По словам представителя подрядной организации Екатерины Бабакиной: «Ель — морозостойкая, одинаково нетребовательна к влажности почвы и ее химическому составу, поэтому хорошо чувствует себя на территориях как с повышенной влажностью воздуха, так в сухом климате, хорошо переносит жару. Сербская ель обладает газо- и дымоустойчивостью, очищает воздух, выделяя фитонциды. Наилучший период посадки для крупномеров, в том числе хвойных, — зимний период. Только при зимней посадке процессы вегетации остановлены, растение пребывает в состоянии покоя, поэтому с минимальными потерями переживает пересадку. Использование сербских елей в ландшафтном дизайне позволяет формировать на территории красивые аллеи или живую изгородь».

Ранее в сквере Пушкина на площади 26 тысяч квадратных метров специалисты высадили несколько тысяч растений, среди которых крупномерные дубы, липы и клены. Породы деревьев подбирались с учетом особенностей рельефа и предназначения территории. Так, например, на склоне поймы агрономы высадили ивы, рябину и багрянник, а вдоль лестниц появится аллея из пирамидальных и шаровидных туй. Средний возраст деревьев составляет 3-5 лет, все растения выращены в местных питомниках и адаптированы к климатическим условиям региона. По итогам благоустройства левого склона поймы реки Царицы и сквера Пушкина зеленые насаждения займут более половины всей площади. Все высаженные и существующие деревья будут получать достаточный уход — для этого на территории проложена система автоматического полива.