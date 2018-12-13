На главной высоте России начались подготовительные работы к масштабной реконструкции монумента «Родина-мать зовёт!». Тут уже поставили ограждение, начали земляные работы и монтаж подъездных путей для тяжелой техники.

Предстоящие реставрационные работы в подобном масштабе никогда ранее не проводились. За время работ предстоит полностью отреставрировать статую. На эти цели были выделены около 800 миллионов рублей. Заказчиком работ является Министерство культуры РФ, которые также осуществляют авторский надзор.

В рамках начального этапа были уже вырыты траншеи, необходимые для реставрации основания статуи и установки новой подсветки из 11 прожекторов. Сумма действующего контракта с генеральным подрядчиком ООО «Главзарубежстрой» составляет 20 миллионов рублей.

А на следующем этапе, который стартует в феврале 2019 года, монумент будет «окутан» строительными лесами. С чего и будут начаты работы на самой статуе. Как сообщил на заседании российского организационного комитета «Победа» министр культуры РФ Владимир Мединский: «К 9 мая 2020 года мы планируем открыть новый музей в Прохоровке и завершить работу по ремонту главного монумента Мамаева кургана — скульптуры «Родина-мать зовет».»