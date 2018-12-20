Волгоградцев приглашают в Молодежный театр на детские новогодние спектакли — «Захватывающие приключения Фунтика», «Кот в сапогах» и «Морозко». Старая и любимая сказка «Морозко» заставит детей и смеяться, и сопереживать, и порадоваться за главную героиню, а взрослым приятно будет вспомнить свои давние ощущения непоколебимой веры в добро и счастья от соприкосновения с дорогими персонажами. Злая мачеха и её дочь стремятся извести работящую и доброжелательную Настеньку, но добрый и мудрый Морозко — дедушка Мороз — ценит и вознаграждает доброту и вежливость, а невоспитанность и алчность обязательно проучит.

Главный герой спектакля «Кот в сапогах» умён, остроумен, находчив и предан другу и, наконец, он в сапогах. Конечно, речь идёт о любимце детей многих поколений — Коте в сапогах, который достался в наследство младшему из сыновей мельника и принёс своему хозяину богатство и счастье. А в музыкальной сказке Волгоградского молодёжного театра он ещё и поёт, и танцует. Как, впрочем, и другие герои знаменитой волшебной истории.

«Захватывающие приключения Фунтика» — это добрая увлекательная сказка, где находится место чудесам, фокусам, перевоплощениям, цирку, погоням, танцам и песням в живом исполнении. История о дружбе, которая побеждает корысть, жадность и обман.

«Захватывающие приключения Фунтика» можно будет увидеть 20 декабря в 15:00, 3 января в 15:00, «Морозко» 22 декабря в 11:00, 13:00 и 15:00, 23 декабря в 13:00 и 15:00, 29 декабря в 11:00 и 13:00, «Кот в сапогах» 25 декабря в 11:00 и 13:00, 26 декабря в 11:00 и 13:00, 27 декабря в 11:00 и 13:00.

Волгоградский молодёжный театр находится по адресу: ул. Аллея Героев, 4. Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн на сайте в разделе «Афиша». Справки по телефонам: 8(8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52.