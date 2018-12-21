Вам не нужно готовить салаты к Новому году и ездить за покупками? Тогда вы смело можете отправляться на фестиваль настольных игр «VOLGA-GAME ICE 2018», который будет проходить 29 декабря в молодежном центре «Лидер» с 16:00 до 18:00.

Гостей фестиваля ждет множество различных площадок, где любой сможет найти игру по своему вкусу и предпочтению, ну или же поиграть сразу в несколько.

Программа фестиваля включает в себя турниры по настольным играм, выступления творческих коллективов, конкурсы, подарки от Антикафе «Посиделки» Волгоград и дискотека.

Если у тебя есть желание поиграть, выступить или просто помочь в организации — оставь свой комментарий под постом по ссылке.

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декабрь, 2018

23дек17:00РекомендуемРождественская феерия «Гранд-отель «БЕНЕФИС»17:00 Царицынская операРубрика:Досуг

22дек17:00РекомендуемЛекция «Мой счастливый Новый год»17:00 Креативное пространство "ИКРА"Рубрика:Досуг

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