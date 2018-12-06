И вновь в Волгограде состоится молодежный турнир по игре «Что? Где? Когда?», который будет проходить 9 декабря. К участию приглашаются все желающие команды из 4-6 человек.
Отдельные зачёты:
— кадетский (5-8 классы);
— юниорский (9-11 классы);
— молодёжный профессиональный (игроки до 30 лет);
— любительский (игроки до 30 лет, не имеющие опыта участия в турнирах ЧГК);
Зарегистрировать свою команду можно по ссылке. Турнирная дистанция: 36 вопросов «Что? Где? Когда?». Команды, показавшие лучшие результаты в своих зачетных группах, награждаются большим кубком Волгограда и медалями; занявшие второе место – средним кубком Волгограда и медалями; третье место – малым кубком Волгограда и медалями.
Образец обязательной предварительной регистрации команды:
Порядковый № регистрации.
Зачет.
Название команды.
Капитан — ФИО.
Учебное заведение.
Контактный телефон + почта.
Турнир пройдет 9 декабря 2018 года с 14:00 в центральном атриуме ТРЦ «Акварель» (Университетский проспект, 107). Начало регистрации команд — с 13:00. Чтение первого вопроса в 14:00. Участие в турнире БЕСПЛАТНОЕ.
Музыкальное сопровождение турнира — от молодой группы Чужой Праздник. Известные кавер-версии всеми любимых хитов, композиции собственного сочинения. Всем командам-участницам будут вручены дипломы. Также планируется награждение победителей специальными подарками.