И вновь в Волгограде состоится молодежный турнир по игре «Что? Где? Когда?», который будет проходить 9 декабря. К участию приглашаются все желающие команды из 4-6 человек.

Отдельные зачёты:

— кадетский (5-8 классы);

— юниорский (9-11 классы);

— молодёжный профессиональный (игроки до 30 лет);

— любительский (игроки до 30 лет, не имеющие опыта участия в турнирах ЧГК);

Зарегистрировать свою команду можно по ссылке. Турнирная дистанция: 36 вопросов «Что? Где? Когда?». Команды, показавшие лучшие результаты в своих зачетных группах, награждаются большим кубком Волгограда и медалями; занявшие второе место – средним кубком Волгограда и медалями; третье место – малым кубком Волгограда и медалями.

Образец обязательной предварительной регистрации команды:

Порядковый № регистрации.

Зачет.

Название команды.

Капитан — ФИО.

Учебное заведение.

Контактный телефон + почта.

Турнир пройдет 9 декабря 2018 года с 14:00 в центральном атриуме ТРЦ «Акварель» (Университетский проспект, 107). Начало регистрации команд — с 13:00. Чтение первого вопроса в 14:00. Участие в турнире БЕСПЛАТНОЕ.

Музыкальное сопровождение турнира — от молодой группы Чужой Праздник. Известные кавер-версии всеми любимых хитов, композиции собственного сочинения. Всем командам-участницам будут вручены дипломы. Также планируется награждение победителей специальными подарками.