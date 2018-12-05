В преддверии Международного дня художника музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на программу «Мистическая живопись».

В рамках программы гости музея смогут погрузиться в мир изобразительного искусства, начиная с древнейших сохранившихся художественных произведений наскальной живописи, узнать об историях появления «проклятых» картин и о судьбах их владельцев, а также принять участие в мастер-классе по созданию древнего амулета, благодаря которому можно защитить себя от дурных напастей на целый год.

День художника в России отмечают 8 декабря. В этот же день во всем мире празднуют Международный день художника, учрежденный 10 лет назад Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

Запись на программу, которая состоится 8 декабря в 16:00, по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.