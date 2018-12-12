Аналоговое телерадиовещание уходит в прошлое. Уже в следующем году все субъекты РФ будут переведены на цифровое ТВ. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. План поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах РФ уже утвержден.

Наш регион попал в третий этап и поэтому у нас аналоговое ТВ будет отключено летом 2019 года. А точнее, начиная с 3 июня 2019 года будет будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.

Отметим, что до конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве, что ранее было доступно лишь в платных пакетах. Для приема цифрового сигнала пользователям необходимо либо иметь телевизор с возможность приема цифрового сигнала, либо приобрести специальную приставку.

Как сообщают в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на текущий момент завершено строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания, которое осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». Сеть включает в себя более пяти тысяч пунктов цифрового эфирного вещания. Из них три четверти — объекты нового строительства. Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания составляет не менее 98,4% населения России.