В минувшую субботу в Волгограде выдалась на редкость зимняя погода — такая, какой она и должна быть зимой. Снег, мороз, легкий туман и много-много инея везде и всюду. И хотя бы на один день наш город стал по-настоящему красивым. Даже самые неприметные и зачастую (что уж говорить!) «страшненькие» места стали очень красивыми и колоритными. И хотя сейчас уже все растаяло, и город опять стал серым и унылым, мы успели запечатлеть ту красоту и предлагаем вам снова ею полюбоваться.

Кстати, в такую «красивую» погоду и гулять одно удовольствие, поэтому мы гуляли до самой ночи, и фотографии соответственно есть и ночные. Так что смотрим до конца.

Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество

Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество

Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество

Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
Лишь мороз и снег могут сделать Волгоград по-настоящему красивым! Featured Общество
:-P

декабрь, 2018

27дек10:00РекомендуемPop-Up Market10:00 Ворошиловский торговый центрРубрика:Досуг

29дек10:00РекомендуемPop-Up Market10:00 Ворошиловский торговый центрРубрика:Досуг

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