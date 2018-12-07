Компания «Концессии водоснабжения» показала журналистам современный прибор, используемый для центровки насосных агрегатов. В Волгоград умная установка приехала из Санкт-Петербурга, а основная ее задача – повысить надежность насосов, подающих воду потребителям.

Весь прибор «КВАНТ-ЛМ» помещается в один небольшой черный чемодан, который легко можно перепутать с инструментальным ящиком сантехника. Разница лишь в том, что изнутри ящик оббит поролоном – прибор все же недешевый, требующий гораздо более бережного к себе отношения, чем разводной ключ и молоток.

– Новое оборудование используется для центровки насосных агрегатов, — говорит главный механик ООО «Концессии водоснабжения» Владимир Соловьев. – Оно позволяет в кратчайшие сроки выполнить центровку оборудования и обеспечить соосность приводного механизма и электродвигателя.

Проще говоря, лазерный прибор центровки позволяет добиться идеального сопряжения приводного вала двигателя и насоса. Что это дает? Это позволяет снизить вибрацию. Или, если говорить простым языком, благодаря точнейшей центровке увеличивается срок службы подшипников, сальников, манжет и уплотнений, снижается расход электроэнергии, повышается надежность работы всей системы в целом.

– Если раньше мы использовали радиально-осевой метод центровки, то сейчас, с появлением в «Концессиях водоснабжения» современных насосов и механизмов, старые, дедовские методы просто неприменимы, — продолжает Владимир Соловьев, — они не дадут предписанной заводом-изготовителем точности.

Лазерное оборудование для центровки валов компания приобрела в Санкт-Петербурге. Там же, в учебных центрах поставщика, первые три сотрудника «Концессий водоснабжения» прошли обучение. Сейчас именно им предстоит учить своих коллег – чтобы в каждом цехе были специалисты, способные работать с современной высокоточной техникой.

Сейчас проверку умным прибором проходят насосы водоочистных сооружений «Кировские». Но в случае необходимости его очень быстро перевезут в нужный цех и за считанные минуты выполнят необходимые измерения и дадут рекомендации, как быстрее и точнее устранить выявленные неполадки в работе оборудования.