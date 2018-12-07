Компания «Концессии водоснабжения» показала журналистам современный прибор, используемый для центровки насосных агрегатов. В Волгоград умная установка приехала из Санкт-Петербурга, а основная ее задача – повысить надежность насосов, подающих воду потребителям.

Весь прибор «КВАНТ-ЛМ» помещается в один небольшой черный чемодан, который легко можно перепутать с инструментальным ящиком сантехника. Разница лишь в том, что изнутри ящик оббит поролоном – прибор все же недешевый, требующий гораздо более бережного к себе отношения, чем разводной ключ и молоток.

Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура

– Новое оборудование используется для центровки насосных агрегатов, — говорит главный механик ООО «Концессии водоснабжения» Владимир Соловьев. – Оно позволяет в кратчайшие сроки выполнить центровку оборудования и обеспечить соосность приводного механизма и электродвигателя.

Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура

Проще говоря, лазерный прибор центровки позволяет добиться идеального сопряжения приводного вала двигателя и насоса. Что это дает? Это позволяет снизить вибрацию. Или, если говорить простым языком, благодаря точнейшей центровке увеличивается срок службы подшипников, сальников, манжет и уплотнений, снижается расход электроэнергии, повышается надежность работы всей системы в целом.

– Если раньше мы использовали радиально-осевой метод центровки, то сейчас, с появлением в «Концессиях водоснабжения» современных насосов и механизмов, старые, дедовские методы просто неприменимы, — продолжает Владимир Соловьев, — они не дадут предписанной заводом-изготовителем точности.

Лазерное оборудование для центровки валов компания приобрела в Санкт-Петербурге. Там же, в учебных центрах поставщика, первые три сотрудника «Концессий водоснабжения» прошли обучение. Сейчас именно им предстоит учить своих коллег – чтобы в каждом цехе были специалисты, способные работать с современной высокоточной техникой.

Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура

Сейчас проверку умным прибором проходят насосы водоочистных сооружений «Кировские». Но в случае необходимости его очень быстро перевезут в нужный цех и за считанные минуты выполнят необходимые измерения и дадут рекомендации, как быстрее и точнее устранить выявленные неполадки в работе оборудования.

Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура

Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
Лазер на службе «Концессий водоснабжения» Инфраструктура
:-P

декабрь, 2018

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