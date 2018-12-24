Культурную программу на новогодние и рождественские праздники для волгоградцев подготовили учреждения культуры региона. Программа работы музеев и театров формировалась с учетом предпочтений и интересов разных возрастных групп. Так, до 13 января в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. Машкова проходит фестиваль «Ваши планы на Рождество?», где жителей и гостей города ожидают тематические мастер-классы, интерактивные занятия, праздничные встречи и уникальные выставки.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на «Новогодний нон-стоп», где посетителей ожидают спектакли, театрализованные, музыкальные и интерактивные программы, мастер-классы, уникальные экскурсии и встреча с Дедом Морозом, который откроет в музее-заповеднике свою резиденцию.

Премьеру для детей приготовил и Волгоградский музыкальный театр: спектакль «Новые приключения Красной Шапочки» будет проходить с 20 декабря по 6 января..

Три новых выставки откроются в Волгоградском областном краеведческом музее. Так, 21 декабря начинает работу выставка советских игрушек 1950-1970-х годов «Когда мы были детьми» из частной коллекции и запасников ВОКМ. 25 декабря откроется экспозиция «Удивительные приключения новогодних игрушек», на которой посетители увидят уникальные экспонаты из запасников музея. Третья выставка «Чемоданное настроение», на которой впервые будет показана экспозиция раритетных сундуков, стартует в музее 27 декабря.

Волгоградский театр юного зрителя представит постановки новогодних сказок, которые будут проводиться до конца новогодних каникул. Среди спектаклей — как премьеры, так и уже полюбившиеся спектакли.

Новой новогодней сказкой Волгоградского областного театра кукол станет спектакль «Щелкунчик» по произведению Гофмана. Показы премьерной постановки будут идти все праздники — с 22 декабря по 8 января.

30 декабря и 6 января театр «Царицынская опера» приглашает взрослую публику на традиционный Рождественский бал. Театр подготовил премьеру и для маленьких зрителей — интерактивный музыкальный спектакль «В поисках Снегурочки».

30 декабря Волгоградская филармония представляет традиционный «Новогодний концерт»

В Волгоградском интерактивном музее «Россия — моя история» с 23 декабря по 13 января будет проходить Зимний фестиваль. 23 декабря здесь разместится детский технопарк «Кванториум, также стартуют праздничный квест «Спаси Деда Мороза» и творческие мастер-классы, которые будут проходить до конца новогодних каникул. Кроме того, посетителей ждут интерактивное театрализованное представление, открытый показ мультфильмов и кинофильмов, а также новогодние поздравления Деда Мороза и Снегурочки возле красавицы-ёлки. Подробности о фестивале — по ссылке.

Новый экспериментальный театр со 2 по 6 января приглашает на музыкальную сказку «Новогоднее приключение в сказочном царстве». По задумке авторов, спектакль будет интересен как детям, так и взрослым.

26 декабря в 16:00 Волгоградская областная библиотека для молодежи приглашает своих читателей на программу «Дивертисмент под Елкой».

С 5 января в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького начнет работу выставка декоративно-прикладного искусства, периодических изданий и открыток «Рождественское чудо». Этот «материал» позволит раскрыть отношение к зиме и новогодним праздникам, бытовавшее среди жителей Царицына–Сталинграда–Волгограда. 13 января в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького пройдет «Литературный Рождественский бал».