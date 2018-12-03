Ещё один природный парк предлагает жителям региона проявить свой талант и смастерить «Альтернативную ёлочку», которая сможет принять участие в конкурсе поделок. Для участия в межрайонном конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся средних школ Кумылженского, Нехаевского, Алексеевского районов Волгоградской области.

По мнению организаторов конкурса, такое творческое состязание должно побудить учащихся не просто красиво оформить классные комнаты к празднику. Важно использовать при этом только те материалы, которые отвечают определенным требованиям. С другой стороны, конкурс призван обратить внимание детей и взрослых на проблему охраны хвойных насаждений в предновогоднее время, когда ради нескольких праздничных дней массово вырубаются ели и сосны.

Так, в номинации конкурса «Самая вкусная ель» новогоднее дерево может быть исполнено из конфет, пряников, моркови, брокколи, пакетиков чая или кофе. «Самая экологическая ель» должна быть изготовлена из пластиковых бутылок, мусорных пакетов, старых вещей. А вот «Самая трудоёмкая ель» — из мозаики, витражей, множества мелких деталей, чтобы жюри смогло оценить креатив и упорство авторов поделки. И, наконец, «Самой дружной елью» будет признана та, над созданием которой потрудились целые коллективы – группа детского сада или школьный класс.

Конкурс стартует уже 3 декабря. Его итоги будут подведены ближе к Новому году. Победители в каждой номинации будут награждены грамотами и дипломами природного парка «Нижнехоперский». Все подробности можно узнать в будни по телефону (84462)-6-51-81.