Гострудинспекция Волгоградской области отправила в адрес директора ООО «Концессии водоснабжения» Валерия Казанцева благодарственное письмо: компания успешно опробовала на себе систему электронного тестирования работодателей при помощи чек-листов.

Специалистам кадровой службы и службы охраны труда предстояло ответить более, чем на сотню чек-листов, касающихся процедуры приема на работу, локальных актов, касающихся заработной платы, режимов труда и отдыха, а также охраны труда и иных нормативных документов, регламентирующих взаимоотношение работника и работодателя. А особую благодарность компания получила за предоставление информации о ходе практического применения возможностей ресурса «Электронный инспектор» — специального сервиса, разработанного Рострудом.

– Компания «Концессии водоснабжения» стала одним из первых крупных работодателей в Волгоградской области, которому выпала честь опробовать эту современную технологию, – говорит руководитель отдела кадрового администрирования Надежда Сафонова. – Апробация электронного тестирования работодателя – один из этапов внедрения системы добровольного внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства. Кроме того, она поможет запланировать мероприятия по предотвращению нарушений трудового законодательства. Успешное внедрение системы позволит значительно облегчить рабочие процессы в кадровой службе компании и ускорить их выполнение. Благодарность Гострудинспекции по итогам тестирования, на мой взгляд – показатель того, что в сфере трудового законодательства компания работает в правильном направлении.