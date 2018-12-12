ООО «Концессии водоснабжения» закупили пробную партию люков, защищенных от посягательств злоумышленников. Первые такие люки, способные выдержать натиск воров, уже установлены на улицах Волгограда.

Проблема воровства крышек с люков, открывающих доступ к проходящим под землей коммуникациям, приобрела масштабы катастрофы. Ежедневно в Контакт-центр компании, в группы в социальных сетях и мессенджерах приходит больше десятка заявок с просьбой закрыть люк. А в полицейских сводках практически ежедневно проходит информация о задержании похитителей – зачастую злоумышленники воруют чугунные крышки, не стесняясь никого, и пользуются для перевозки украденного услугами такси или нанимают грузовик.

Чтобы остановить волну краж, компания пошла на особые меры и закупила пробную партию люков с шарнирным креплением крышки:

— Особенность новых люков в том, что его верхняя часть соединена с обечайкой шарнирным соединением, разобрать которое без специального оборудования невозможно, — прокомментировал нововведение заместитель начальника отдела ООО «Концессии водоснабжения» Максим Самойленко. – Кроме того, при установке нового люка обечайка с шарниром заливается бетоном так, чтобы люк можно было легко открыть для обслуживания сетей, но украсть крышку – практически невозможно.

Кроме того, в компании закуплены пластиковые люки, используемые на зеленых зонах. Одновременно с этим идут испытания и бетонных крышек колодцев, вообще не представляющих интереса для злоумышленников. Пока специалисты изучают опыт и особенности их эксплуатации, после чего примут решение о дальнейшей закупке полимерных и бетонных крышек взамен привычных чугунных. Впрочем, совсем отказаться от чугунных крышек не получится, особенно на участках с интенсивным движением тяжелого транспорта.

Всего в городе порядка 100 тысяч люков. Из них 48 тысяч относятся к водопроводно-канализационному хозяйству, остальные имеют других собственников.

Заявку на открытый люк можно передать в круглосуточный Контакт-центр по телефону 606-600. Кроме того, сотрудники компании принимают заявки от жителей в группах «Закроем люки, Волгоград!» во всех социальных сетях. Сотрудники компании просят при обращении в водоканал максимально подробно описывать местонахождение открытого люка, а при малейшем подозрении на совершающееся воровство немедленно звонить в полицию.