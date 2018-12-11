В связи с несвоевременной доставкой квитанций за услуги ЖКХ ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» не будут начислять пеню своим абонентам за задержку оплаты услуг по холодному и горячему водоснабжению, отоплению и канализации за ноябрь.

«Мы понимаем, что потребители вынужденно столкнулись с невозможностью оплатить услуги ЖКХ до 10 числа, и в этом ни в коей мере нет их вины, — пояснили в ресурсоснабжающих организациях. – Со своей стороны, мы не считаем возможным в такой ситуации начислять пеню, даже с условием продления срока оплаты до 17 декабря. Поэтому пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, отоплению и канализации за ноябрь 2018 г. не будет начисляться на протяжении всего декабря всем абонентам обеих концессий, находящихся в прямых договорных отношениях с компаниями».

На сегодняшний день абонентами «Концессий водоснабжения», состоящими в прямых договорных отношениях с компанией, является весь частный сектор города Волгограда и 1676 многоквартирных домов. С «Концессиями теплоснабжения» перешли на прямые договоры жители 471 многоквартирного дома.

:-P

декабрь, 2018

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