В минувшие выходные, 22 и 23 декабря, второй этаж Кинотеатра «Киномакс-Волгоград» преобразился до неузнаваемости. А ведь там до этого находился батутный центр, поэтому представить, как же это все будет выглядеть, было трудно. В итоге получилось очень празднично уже у самой лестницы на первом этаже, которая вела на ярмарку и была украшена дождиком и блестящими буквами «О! Маркет».

Кругом развешан дождик (страшно представить, сколько упаковок дождика было закуплено), гирлянды, флажки, ковры и не только. Можно отдельно отметить фотозону аля кухня времен СССР: на стене висел ковер, на столе стояла селедка под шубой, оливье, квадратный старый телевизор, мандаринки, елочка, колбасная нарезка и игристое «Советское шампанское». Ковры, к слову, были и на полу.

На ярмарке были представлены разные рукодельные и не только новогодние подарки. Цены были от приемлемых до довольно высоких (для жителей нашего города). А чего вы хотите, если это хенд-мейд? Каждый хочет, чтобы его труд хорошо оценивался. Фудкорт был маленький, но он там и не особо был нужен. Ведь все пришли за подарками и настроением, а поесть можно было и в другом месте. Все два дня на сцене каждый час сменяли друг друга музыканты, а количество посетителей перевалило за отметку в 3000 человек. И это только за один день.

В целом, маркет удался. Единственное, как обычно бывает на таких зимних ярмарках, — не хватало гардероба. Если вы не успели посетить О! Маркет, то с 27 по 29 декабря на первом этаже ВТЦ пройдет еще одна новогодняя ярмарка Pop-Up Market от тех же организаторов (event-агентство «Пушка»). Так что если вы еще не купили все подарки, то обязательно успеете это сделать там.