Зима у нас, мягко говоря, не зимняя вовсе. Часто идет мокрый снег или даже дождь, и небольшой морозец превращает все это в гололед, который особенно опасен, когда лёд находится под водой в лужах и его трудно заметить. В такое время у травматологов особенно много работы. И вот чтобы уберечь вас от травм, мы решили написать несколько дельных советов.

Ну самый лучшей совет — это вообще оставаться в такую погоду дома. Но в наши дни, конечно, совет так себе. Так вот первый совет всем пешеходам — постарайтесь надевать удобную обувь с противоскользящей подошвой. Если таковой нет, то и обычную подошву можно сделать противоскользящей, прилепив на неё, к примеру, обычный пластырь или изоленту, а ещё лучше немного потереть её наждачной бумагой.

На улице будьте крайне осторожны и передвигайтесь не спеша, а самые скользкие участки обходите стороной. Смотрите под ноги и, если вам нужно оглядеться, лучше остановитесь.

Если вы все же не смогли удержаться на ногах, старайтесь не падать на прямые руки, попробуйте сгруппироваться, выставляя перед собой то, что у вас в руках — сумку или портфель. А чтобы смягчить силу удара в момент падения, перекатитесь набок. В таком случае вы отделаетесь только синяками и небольшими ушибами.

И если вы все же получили травму, не стоит ждать — нужно немедленно обращаться в больницу. Но первую помощь можно оказать и на месте, травмированную конечность нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку. Для этого подойдет, например, доска, шарф, косынка. Чтобы снять отек и уменьшить боль, к ушибу или перелому надо приложить что-нибудь холодное, например, снег.