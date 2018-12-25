Пора новогодних праздников – время для отдыха, развлечений и встречи гостей. В эти январские дни не хочется думать ни о чем плохом, а уж тем более – самому стать участником такого неприятного ЧП, как засор канализации. После такого праздничное настроение будет надолго испорчено, а вместо новогоднего торжества придется делать незапланированный ремонт в квартире.

По статистике, нагрузка на сети канализации в праздничные дни увеличивается в разы. Волгоградцы выбрасывают в унитазы и раковины остатки салатов, израсходованное масло, смешанное с жиром после жарки мяса или птицы, и прочий мусор, которому место на полигоне, но никак не в канализации. Даже обычные макароны или рис в канализации разбухают и превращаются в клейкую вязкую пробку, собирающую на себе весь мусор, попадающий в сток. За короткое время всего одна тарелка макарон способна превратиться в непробиваемый засор длиной в несколько метров, состоящий из салфеток, ватных палочек, бутылочных пробок, куриных косточек и елочной мишуры. Жир со сковороды в холодной воде остывает и откладывается на стенках труб, забивая их так, что для прочистки канализации иногда приходится вырезать забитый кусок трубы и врезать новый. А ведь этот кусок трубы, требующий замены, может находиться между этажами дома или пролегать через проезжую часть или ваш двор.

Коммунальщики напоминают: чтобы праздник не омрачился канализационным засором, нельзя выбрасывать в канализацию хозбытовой мусор, предметы личной гигиены, пакеты, стекло и пластик. В мусоропровод, а не в унитаз, следует отправлять и остатки праздничных блюд, кости, жирные соусы и масла.

Запомнить это правило легко – унитаз предназначен для жидких бытовых отходов, для всего остального есть мусорное ведро.

Соблюдение этих простых и логичных советов поможет вам весело провести праздники и не омрачать новогоднее веселье коммунальными проблемами. Берегите свой дом, а мы желаем вам счастливого Нового года!