С наступлением новой недели в Волгограде начнется подготовка к Новому году — город начнут украшать. В этом году по городу планируют установить более 20 новогодних красавиц. Главная же ёлка разместится традиционно на площади Павших Борцов, где вместе с ней будут установлены красочные декорации и светодиодные композиции. В этом году волгоградцы и гости города смогут сфотографироваться возле арт-объектов «Крылья Ангела», «Снежная королева» и «Снеговик с санями». Здесь также разместится главная сцена и резиденция Деда Мороза, ограждением новогодних конструкций послужат композиции в виде деревьев. С 10 декабря 2018 года до 8 января 2019 года включительно площадь Павших борцов традиционно станет пешеходной зоной, чтобы все желающие могли с комфортом разместиться на праздничной площадке.

Праздничные инсталляции в ближайшее время украсят и другие части города. Возле памятника стрельцам-основателям Царицына на ул. Краснознаменской специалисты установят пять конусных елочек. По новому засияет в этом году и Астраханский мост: здесь специалисты муниципального предприятия «Волгоградгорсвет» смонтируют звездную растяжку, а на обновленной территории у парохода «Гаситель» планируется оборудовать светящуюся ротонду.

Новогоднее оформление получит и парк Победы – рядом с пешеходным фонтаном появится композиция с цифрами «2019». Также на разделительный островок возле стадиона «Волгоград Арена» переместится золотая шароель, украшавшая в прошлом году бульварную зону пр. им. Ленина на пересечении с Аллеей Героев. На бульварной же части в этом году будет установлена десятиметровая искусственная ель с гирляндой. Также на бульварной зоне проспекта ближе к улице Комсомольской появятся два арт-объекта «волшебные фонари».

Подготовка к Новому году и Рождеству сейчас идет во всех районах Волгограда. В новогодний период елки станут главным украшением большинства скверов, площадей и парков города. В Ворошиловском районе новогодняя елка уже появилась в сквере напротив Казанского кафедрального собора, в ближайшее время еще одну елку смонтируют на площади Советской. Зеленые красавицы установят и на обновленных в этом году территориях. В благоустроенном парке «Юбилейный» на следующей неделе специалисты коммунальной службы начнут монтировать контур из ветвей и светодиодные украшения, также новогодняя елка украсит и реконструированный парк Героев-летчиков в Дзержинском районе.