Волгоградский областной краеведческий музей подготовил к Новому году сразу несколько новых выставок, которые откроются в преддверии праздника. Так, уже 21 декабря состоится открытие выставки советских игрушек 1950-1970-х годов «Когда мы были детьми» из частной коллекции и запасников Волгоградского краеведческого музея. В экспозиции будут представлены коллекции солдатиков, детские управляемые железные дороги, куклы и многое другое.

А 25 декабря после реконструкции откроется обновленный зал старинных интерьеров. И ещё одна выставка под необычным названием «Чемоданное настроение» стартует в музее в 12:00 27 декабря. Впервые будет показана экспозиция раритетных сундуков, несессеров, портпледов, саквояжей, дорожных жестяных коробок для чая, сахара и какао разных эпох из запасников музея.

Все выставки будут работать в новогодние праздники. Также сотрудники музея подготовили для посетителей ряд интерактивных программ и квестов для участников разных возрастов. Кроме того, по многочисленным просьбам зрителей, продлена работа выставки «Таинственный мир Зазеркалья». Праздничные дни в музее: 31 декабря, 1, 2 и 7 января. В остальные дни музей работает в обычном режиме.