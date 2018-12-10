В Волгограде состоится областной смотр-конкурс ансамблей народного, современного, эстрадного и бального танца «Задорный каблучок», который будет проходить 13 и 14 декабря. В рамках конкурса своё творчество продемонстрируют свыше 800 участников, представляющих более 50 детских хореографических коллективов и ансамблей малых форм – победителей районных (зональных) смотров-конкурсов из 23 муниципальных образований Волгоградской области.

На смотре выступят юные таланты из Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Иловлинского, Камышинского, Котельниковского, Калаческого, Кумылженского, Ленинского, Николаевского, Новоаннинского, Октябрьского, Руднянского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Урюпинского, Чернышковского муниципальных районов и городов Камышина, Михайловки, Фролово и Волгограда.

Участниками смотра-конкурса станут представители четырех возрастных категорий от 6 до 18 лет. Юные артисты будут соревноваться в номинациях: народный танец (танцы народов мира, стилизованный народный танец, индийский и восточный танец); классический танец; эстрадный танец; современная хореография (модерн, свободная пластика и т. д.), бальный танец; альтернативная хореография (хип-хоп, техно и т.д.). Оценивать исполнительский уровень конкурсантов будет компетентное жюри из известных педагогов по хореографии и руководителей ведущих танцевальных коллективов Волгограда.

Торжественное открытие смотра-конкурса состоится 13 декабря в 11:00 в театральном зале Волгоградского областного центра народного творчества, 14 декабря конкурсные выступления начнутся в 11:00, церемония награждения участников – в 16:00.

Мероприятие состоится по адресу: Красноармейский район Волгограда, бульвар Энгельса, 1а. Справки по телефону: 8(8442) 67-54-77.