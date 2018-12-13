Жителей и гостей региона ждут этой зимой в Урюпинском районе, где уже завершается подготовка к открытию горнолыжного склона «Хоперский снег». Для любителей зимних видов спорта будут оборудованы трассы для продвинутых и новичков, бугельная канатная дорога, а также прокат снаряжения. Склон начнет работать после наступления снежной погоды.

Как рассказали в комитете по развитию туризма Волгоградской области, на горнолыжном склоне действуют несколько трасс, на которых установлено освещение — кататься можно в дневное и вечернее время. Для начинающих лыжников и сноубордистов подготовлена учебная пологая трасса длиной 220 метров. Для опытных спортсменов оборудован сноуборд-парк с трамплином и фигурами для джиббинга. Любителей катания на ватрушках ждет трасса для тюбинга протяженностью более 200 метров, при этом для детей и взрослых предусмотрены отдельные спуски, а за безопасностью и очередностью следят выпускающие сотрудники. Сноуборды, горные лыжи и ватрушки можно взять напрокат.

Но пока снега не очень, и когда удастся покататься — неизвестно. Все зависит от погоды и её настроения. Как выглядит трасса сейчас и все свежие новости со склона можно просмотреть по ссылке.

Организаторами проекта выступает «Федерация Горнолыжного Спорта и Сноуборда Волгоградской области».