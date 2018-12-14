14 декабря по улице Череповецкой начинаются работы по реконструкции ливневого коллектора и укреплению земляной дамбы через р. Царицу на границе Ворошиловского и Центрального районов Волгограда с использованием тяжелой строительной техники.

В ходе работ специалисты увеличат протяженность ливневого коллектора большого диаметра, а также завезут несколько тысяч тонн грунта для укрепления склона дамбы. С помощью тяжелой техники грунт уплотнят вокруг нового ливневого водовыпуска.

В связи с этим на улице Череповецкой по направлению в сторону южных районов с 8:00 до 17:00 ежедневно с 14 по 20 декабря будет ограничено движение автотранспорта. Ограничение будет действовать путем сужения проезжей части автодороги до двух полос на участке дамбы через р. Царица.

Волгоградским автомобилистам рекомендуется тщательно выбирать маршруты движения, заранее планировать время поездки, чтобы не создавать препятствий работе строительной и дорожной техники.