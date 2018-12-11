Обратите внимание на изменения в платежном документе!

В вашей квитанции появилось несколько QR-кодов? Не волнуйтесь! Это значит, что ваш дом перешел на прямой договор с ресурсоснабжающими организациями (РСО)*.

Что это значит?

Теперь вы увидите все начисления и оплаты по каждому поставщику услуг отдельно. Потребители будут платить напрямую ресурсонабжающим организациям по отдельному QR-коду. Это даст уверенность в том, что их средства дойдут до конечного получателя вовремя и в полном объеме.

В чем разница?

Новый формат квитанции включает разделения на блоки (начисление и оплата) по каждому исполнителю услуг отдельно.

В данном платежном документе отдельным блоком отражена информация о проведенном в ноябре 2018 года перерасчете по старому договору услуг с РСО. При наличии перерасчета по данному договору, который не уменьшил сумму к оплате (в блоке по новому, «прямому договору» с РСО) сообщаем, что перенос данных сумм перерасчета, будет проведен в последующие месяцы. В случае наличия задолженности за прошлый период эта информация также указана в квитанции по каждому исполнителю услуг отдельно.

Ранее начисления и оплаты суммировались по всем поставщикам, и в квитанции была отражена общая сумма оплат по всем поставщикам. То есть, долг по одному поставщику и переплата по другому поставщику отображались в виде отсутствия задолженности, потому что выводились единой суммой. А теперь вы увидите развернутое начисление по каждому исполнителю услуг отдельно. Это позволит в дальнейшем учесть все переплаты в текущих начислениях, а задолженность (при наличии) отразить по каждому виду услуг в квитанции отдельно.

Как оплачивать?

У каждого исполнителя услуг свой QR-код. Для оплаты услуг исполнителей необходимо использовать QR-коды, расположенные справа, оплачивая каждый по отдельности. Оплата через QR-код позволяет ускорить обработку ваших платежей.

* В связи с изменениями в Жилищном законодательстве (ФЗ от 03.04.2018 № 59-ФЗ) РСО вправе напрямую оказывать коммунальные услуги потребителям, а не через управляющие организации.