Волгоградцев приглашают посетить фестиваль «Пряничный домик». В программе фестиваля для гостей состоится выставка кондитерских изделий, сделанных студентами, и новогодний концерт. Фестиваль будет проходить в ТРЦ «Мармелад» 22 декабря, начало в 14:00.

Участники фестиваля продемонстрируют свои навыки и умения в кулинарном деле. Каждый из выставочных образцов-пряничных домиков предстанет перед профессиональном жюри. По итогам конкурса лучшие работы будут переданы в детские больницы, дома и приюты, как волшебный подарок к Новому году.

Для гостей фестиваля подготовлен праздничный концерт, который создаст новогоднюю атмосферу и фотоссесия.