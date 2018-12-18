Если вы ещё не решили, чем бы заняться на зимних каникулах, тогда вот вам идейка. Вы можете проявить свой талант и принять участие в фестивале «K-POP», который будет проходить 5 января 2019 года.

Для того, чтобы стать участником фестиваля, вам нужно пройти регистрацию, форму для которой можно заполнить по ссылке. Участники могут показать себя как в танцевальном мастерстве, так и выступить с песней. А помимо этого можно принять участие в косплее.

В рамках мероприятия всех ждёт специальная программа от ведущих, крутые вокальные и танцевальные выступления, конкурсы и, конечно же, подарки. Мероприятие будет проходить в Молодёжном центре «Лидер», Проспект Ленина, 75, начало в 14:00.