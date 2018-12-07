В Волго-Ахтубинской пойме завершены работы по расчистке ерика Аверкин, который питает Краснослободский тракт. Работы по углублению дна и расчистке русла ерика Аверкин, стартовавшие в 2016 году, на сегодняшний день выполнены в полном объеме.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, восстановление водопропускной способности участка протяженностью 4,8 километра стало завершающим этапом проекта по расчистке 20-километрового комплекса водных объектов Волго-Ахтубинской поймы — он включает в себя ерики Аверкин, Дударев, Дегтярный, Нарезной и Жерновой. Реализованные мероприятия позволят не только предотвратить их истощение, но и повысить водообеспеченность всего Краснослободского тракта, улучшить показатели качества воды, обеспечить потребности местного населения в дополнительных водных ресурсах.

В 2019-м приступят к экологической реабилитации десяти озер, восьми ериков и одной протоки, строительству девяти водопропускных сооружений и переливной плотины.

Напомним, предложения региона по восстановлению Волго-Ахтубинской поймы вошли в паспорт федерального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». В планах, помимо экологической реабилитации 93 водных объектов и строительства 74 водопропускных сооружений, — создание мини ГЭС, призванной обеспечить в меженный период дополнительное обводнение поймы, ремонт старых и строительство новых очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного экологического вреда, подъем и утилизация затонувших судов. Общая стоимость мероприятий составит более 30 миллиардов рублей.