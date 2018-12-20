Новый год все ближе, и уже многие начинают активную подготовку. И главным украшением почти в каждом доме будет традиционная лесная красавица. У кого-то это будет искусственное деревце, а кто-то все же предпочитает живое. И вот, чтобы все смогли удовлетворить свои желания, по городу открылось умножество елочных базаров, где можно купить специально выращенные для Нового года хвойные деревья. Для продажи сосен и елей, привезенных из лесхозов с соответствующими документами, определены удобные места во всех районах областного центра.

Реализация елок и сосен в специально отведенных местах в Волгограде разрешена с 1 по 31 декабря. Продажа хвойных деревьев строго контролируется: за торговлю без необходимых разрешительных документов и вне специально отведенных мест предусмотрена административная ответственность. Реализация новогодних деревьев также может осуществляться и на территории постоянно действующих рынков, ярмарок и торговых комплексов рыночного типа.

Цены в этом году приемлемые, стоимость сосен начинается от 300 рублей, в зависимости от размера деревца. На одной из точек цену расчитывали за штуку, на другой цена зависела от метража. В общем, любой сможет подобрать деревце по вкусу и кошельку.

Елочные базары в Волгограде можно найти по следующим адресам:

Тракторозаводской район:

— прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. Ополченской, 11а (2 точки)

— ул. им. академика Бардина, 17 (2 точки)

— прилегающая территория магазина «Магнит» по ул. им. Менжинского, 23а (2 точки)

— ул. им академика Богомольца, 6а (территория, прилегающая к торговому комплексу общества с ограниченной ответственностью «Союз-ЛТД»)

Краснооктябрьский район:

— ул. им. генерала Штеменко, 23

— ул. им. генерала Штеменко, 46

— ул. им. генерала Штеменко, 3а

— пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. Библиотечная, 16 (напротив магазина «Ман»)

— ул. им. Германа Титова, 36

— ул. им. Германа Титова, 43

— прилегающая территория к торговому комплексу с ООО «Север» ул. им. маршала Еременко

— ул. им. Германа Титова (напротив жилых домов №№ 36, 38)

Дзержинский район:

— ул. 51-й Гвардейской, 59б (напротив лицея №7)

— ул. Раздольная (у магазина «Магнит»)

— пересечение ул. Краснополянской и ул. Республиканской, 1 (напротив церкви)

— пересечение ул. Восточно-Казахстанской и ул. 51-й Гвардейской, 49 (напротив магазина «Покупочка»)

Центральный район:

— ул. Ткачева, 3

— ул. Ткачева, 12

Ворошиловский район:

— ул. Елецкая, 21 (возле ТОК «Парус»)

— Ул. Кузнецкая, 71 (напротив жилого дома)

— Ул. Кузнецкая, 26 (напротив жилого дома)

— Ул. Профсоюзная, 21

— ул. Елецкая, 1

— ул. Ростовская, в торце жилого дома №1а

— пересечение ул. Череповецкой и ул. Елецкой

— ул. им. милиционера Буханцева, 52

— пересечение ул. Ельшанской и ул. Ардатовской (возле дома №16)

Советский район:

— ул. Авиаторская (возле дома №5)

— ул. Краснопресненская (возле жилого дома №1)

— ул. Тбилисская (возле дома № 50)

— ул. Авиаторская, 3

— пр-кт Университетский, 49

— пр-кт Университетский, 90

— пр-кт Университетский, 96

— ул. им. Ивановского, 4

— ул. Туркменская (возле дома №19)

Кировский район:

— пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой

— ул. им. Кирова, напротив жилого дома №92

Красноармейский район:

— ул. 40 лет ВЛКСМ (у жилого дома №8)

— ул. 2-я Штурманская, 13.