Для волгоградцев подготовили порядка 130 новогодних мероприятий

В этом году в рамках празднования Нового года и Рождества по городу запланировано проведение порядка 130 тематических праздничных мероприятий. Основные гуляния традиционно пройдут с 28 декабря до 7 января у главной городской елки на площади Павших борцов. Здесь в рамках общегородских мероприятий запланированы более 50 развлекательных программ, акций, концертов и спортивных соревнований.

В этом году девизом празднования новогодних праздником станет «#Вместе теплее», который символизирует праздничную атмосферу, семейный уют и тепло домашнего очага. Монтаж новогодней красавицы на площади Павших борцов уже начался, а с 28 декабря тут стартуют праздничные гулянья. Для гостей праздника здесь ежедневно будет проходить развлекательная новогодняя программа, будут работать детские аттракционы-карусели и тематические фотозоны с главными атрибутами праздника. Здесь же откроется «Резиденция Деда Мороза». Встречать маленьких гостей в выстроенном тереме помимо главного героя праздника будут аниматоры в костюмах сказочных героев. Все две недели гости праздника смогут согреться теплым чаем и вкусно поесть на зимней гастрономической ярмарке «Вместе теплее».

С 2 по 7 января творческими коллективами муниципальных учреждений культуры совместно с администрациями районов на главной городской сцене будут организованы шоу-программы, посвященные новогодним путешествиям по разным странам мира: Японии, Голландии, Италии, Франции, Китая, Кубы и, конечно же, России.

Новогодние представления для детей и взрослых подготовили муниципальные учреждения культуры. Весь декабрь для самых юных зрителей и их родителей будут проходить тематические спектакли «Новые приключения Красной шапочки», «Захватывающие приключения Фунтика», «Морозко», «Однажды в сказке» и «Кот в сапогах».

По традиции для волгоградских школьников, отличившихся в учебе, творчестве и спорте, в муниципальном музыкальном театре пройдет «Елка главы Волгограда» для одаренных детей и «Новогодний кадетский бал». В каждом районе для детей, отличившихся в учебе, а также специально для малышей из малообеспеченных семей подготовлены новогодние представления и подарки.

Непосредственно 31 декабря волгоградцы и гости города смогут встретить Новый год в центре Волгограда у главной елки на площади Павших Борцов: здесь с 23:00 и до 3:00 на праздничной сцене пройдет новогодняя программа «Лаборатория новогодних чудес». Не дадут замерзнуть гостям в праздничную ночь аниматоры в костюмах Дедов Морозов и символов нового и старого года, зажигательная музыка и танцы от лучших городских коллективов. На протяжении всех праздничных дней до 7 января на сцене продолжатся культурно-развлекательные мероприятия: ежедневно маленьких гостей праздника будет ждать детский новогодний фестиваль-утренник «Золотой Пятачок и волшебный сказочный лес». 3 января состоится шоу-программа Волгоградского музыкального театра «Музыкальный карнавал». 5 января для самых смелых и талантливых состоится открытый народный караоке-конкурса «Будь VGолосе #С песней теплее», 6 января самых активных горожан ждут на зимних спортивных играх «#ВместеТеплее».

3 января для волгоградцев пройдет «Парад сказки — 2018». 5 января в резиденции Деда Мороза пройдет «Фестиваль новогодней АРТ-ёлки», а 7 января на Верхней террасе набережной 62-й Армии стартуют «Рождественские спортивные игры».

Уличные гуляния запланированы на основных площадях в каждом районе Волгограда – здесь для горожан подготовлены свои новогодние программы. В преддверии праздников по всему городу заработают порядка 27 катков.



