В эти выходные волгоградцы вновь смогут бесплатно проверить свое здоровье в нерабочий день в рамках «Диспансеризации выходного дня», которая будет проходить 15 декабря. Для этого достаточно обратиться в одну из одиннадцати поликлиник в каждом районе областного центра. В проекте уже приняли участие и проверили свое здоровье 40 тысяч человек.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, горожан в предстоящую субботу без предварительной записи с 8:00 до 14:00 примут врачи в поликлиниках №№1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №№7, 15, 11 Волгограда.

Специально для жителей сельских районов в Волгоградской области действуют передвижные медицинские бригады, которые уже провели 12 выездов с начала года и обследовали более 29 тысяч человек. К проекту мобильной диспансеризации подключили 1662 специалиста медучреждений региона. Улучшить свое здоровье, получить консультации специалистов по выявленным факторам риска смогли 17,7 тысяч человек.