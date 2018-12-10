В Волгограде Центр технического развития – детский технопарк «Кванториум» Приволжской детской железной дороги — объявил о проведении «Дня открытых дверей», который состоится 13 декабря 2018 года. Начало мероприятия — в 12:00.

В рамках мероприятия специалисты технопарка проведут увлекательную экскурсию для всех желающих по территории комплекса, познакомят с особенностями «Гео+IT квантума», «Авто+Энерджи квантума», «Промдизайн+VR/AR (виртуальная, дополненная и смешанная реальность) квантума» и «Хайтек-цеха». Также гости смогут принять участие в творческих проектах.

Для участия в Дне открытых дверей необходимо предварительно записаться по телефону 8-960-867-43-70 (с 8:00 до 17:00, в рабочие дни).

Напомним, что Образовательные технопарки «Кванториум» – проект некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» и Федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования». Его целью является создание на территории России системы современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков, а также привлечение как можно большего количества учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях.