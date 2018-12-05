Новый год никогда не рано праздновать, особенно если это праздник для детей. В ТРЦ «Акварель» считают так же, и именно поэтому уже в ближайшие выходные в торговом центре состоится первая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в рамках предстоящего праздника зимы.

Встреча с зимним волшебником и его внучкой состоится в центральном атриуме торгового центра 8 декабря. Вас ждёт много веселых анимаций, эффектное появление главного героя праздника, детский концерт «Песни Нового года» и много-много интересного. Дети смогут прочитать стихи и получить угощения от дедушки.

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 18:00. Но приходите пораньше, чтобы занять самые хорошие места. Помимо этого ТРЦ «Акварель» уже подготовили праздничную программу мероприятий для детей и не только, с которой можно ознакомиться по ссылке.

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декабрь, 2018

06дек19:00РекомендуемВыставка фотографов и художников "Вода"19:00 Вода Волга Воздух @ ул. Советская, 17Рубрика:Досуг

23дек12:00РекомендуемО!Маркет12:00 Кинотеатр "Киномакс"Рубрика:Досуг

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