Новый год никогда не рано праздновать, особенно если это праздник для детей. В ТРЦ «Акварель» считают так же, и именно поэтому уже в ближайшие выходные в торговом центре состоится первая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в рамках предстоящего праздника зимы.

Встреча с зимним волшебником и его внучкой состоится в центральном атриуме торгового центра 8 декабря. Вас ждёт много веселых анимаций, эффектное появление главного героя праздника, детский концерт «Песни Нового года» и много-много интересного. Дети смогут прочитать стихи и получить угощения от дедушки.

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 18:00. Но приходите пораньше, чтобы занять самые хорошие места. Помимо этого ТРЦ «Акварель» уже подготовили праздничную программу мероприятий для детей и не только, с которой можно ознакомиться по ссылке.