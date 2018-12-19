На этой неделе во ВГИИКе можно будет увидеть новинки российского кино, показ которых будет проходить в киноклубе «Альтернатива» в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино».

В программе показа — фильмы молодых перспективных режиссёров, уже отмеченных квалифицированным жюри. Это картины «Миллиард» (режиссёр Евгений Дудчак), «Пик коммунизма» (автор Георгий Болдугеров), «Ленин день» Сергея Дьячковского и «Deusex» Андрея Золотарёва. Кроме того, зрители смогут посмотреть короткометражные ленты с участием уже полюбившихся публике актеров Александра Паля, Дмитрия Назарова, Бориса Смолкина, Вячеслава Чепурченко и многих других.

Показы начнутся в студенческом киноклубе «Альтернатива» Волгоградского государственного института искусств и культуры в 18 часов по адресу: ул. Ковровская, 4 (Театральный зал). Вход свободный.

Напомним, кинопоказы в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино» проходят с 15 по 21 декабря в Волгограде, Камышине и Серафимовиче. Зрители могут увидеть программы «Детская анимация», «Отцы и дети»), «Звёзды в коротком метре»),«Экранизации»).