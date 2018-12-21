ТРЦ «Акварель» приглашает детей и их родителей на сказочное представление «Чиполлино и компания», которое пройдет 22 декабря с 18:00 до 19:00 в центральном атриуме торгового центра. Зрителям будет представлена премьера сказки о приключениях отважного и справедливого мальчика-луковки Чиполлино. Ему и его друзьям предстоит пройти немало испытаний и сделать удивительное открытие о том, что ни власть, ни деньги не заменят богатства души и что счастье невозможно запретить.

Зрители отправляются в путешествие по сказочному царству, население которого состоит исключительно из фруктов и овощей. Юные участники ансамбля «Улыбка» подарят незабываемое хореографическое действо, полное оригинальных постановок, красочных костюмов, волшебной музыки.

Приводите своих мам и пап, бабушек и дедушек.