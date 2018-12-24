В конце декабря в рамках городской новогодней программы Центральный рынок на территории недавно открывшейся фуд-зоны впервые организует гастрономическо-музыкальный фестиваль. Гостей и жителей Волгограда в новогоднюю ночь ждет интерактивная развлекательная программа с розыгрышем призов и сертификатов на посещение волгоградских ресторанов итальянской, испанской, вьетнамской и других кухонь, с музыкальными сетами от волгоградских диджеев. Хэдлайнером новогодней вечеринки станет популярная кавер-группа «Атика». Фестиваль начнет свою работу 31 декабря, начало в 21:30.

​Мероприятие пройдет на пешеходной территории Центрального рынка. Все пришедшие в этот вечер на Центральный рынок волгоградцы смогут весело провести время с живой музыкой, праздничным угощением и подарками от Центрального рынка. Для того, чтобы получить его, нужно подписаться на официальный аккаунт муниципального предприятия в соцсети по ссылке и выполнить условия акции, указанные организатором.

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декабрь, 2018

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