Представленный в сентябре 2018 года смартфон Mercury от компании BQ является наследником модели BQS-5520 и позиционируется как «мощный смартфон для вашего ритма жизни». Название этой статьи говорит само за себя, но всё же данный аппарат стоит рассмотреть со всех сторон. Начнём с комплектации.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
упаковка

Технические характеристики BQ-6016L Mercury и комплектация:

Модель Mercury прошлого поколения была первым смартфоном от BQ со сканером отпечатка пальца. В этом поколении, к сожалению, инновациями не порадовали.

Цвет: чёрный, золотой
Материалы корпуса: пластик
Экран: IPS LCD, 6 дюймов, 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9, 268 PPI
Процессор: MediaTek 6739WA, 4 ядра (4 x 1.3 ГГц ARM Cortex-A53)
Видеопроцессор PowerVR GE8100
Оперативная память: 2 Гб
Объем встроенной памяти: 16 ГБ
Поддержка карт памяти: microSD (до 128GB)
Основная камера: 13 МП
Фронтальная камера: 13 МП
Запись видео 1280×720 30 fps
Сети: UMTS, 2G EDGE, GPRS, 3G HSPA+, 4G LTE Cat 4
Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2, Micro USB, OTG, FM-приёмник
Навигация: GPS/A-GPS
Встроенные сенсоры: датчик приближения, датчик света, акселерометр, сканер отпечатка пальца
Ёмкость аккумулятора: 4000 мА⋅ч
Вес: 157 г
Габариты (ШxВxТ): 75.8x158x7.9 мм
Кол-во SIM-карт: 2 nanoSIM
Стандарт защиты от влаги и пыли нет
Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo
Комплект поставки: смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
комплектация

Смартфон упакован в стандартную для смартфонов BQ коробку, оформленную в красных тонах. На экран аппарата уже наклеена защитная плёнка, что однозначно является приятной мелочью. Сама комплектация стандартна и не отличается от ближайших конкурентов.

Дизайн и эргономика

Корпус смартфона выполнен из матового пластика: он не покрывается отпечатками пальцев, не скользит и приятно ощущается в руках. Дизайн также достоин больших похвал — аппарат стильно выглядит со всех сторон.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
корпус

На передней части по стандарту находятся 2.5D закруглённый экран, различные датчики, разговорный динамик, индикатор уведомлений, фронтальная камера и фронтальная вспышка.

Задняя панель несъёмная, на ней находятся камера со вспышкой, сканер отпечатка пальца, решётка основного динамика и логотип производителя.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
задняя панель

Слева находится некомбинированный слот под 2 nanoSIM карты и microSD до 128 ГБ, что даёт возможность использовать вторую SIM и внешнюю память одновременно.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
некомбинированный слот для 2SIM и MicroSD

Справа расположились качелька громкости и ребристая кнопка питания, а на верхнем торце есть 3.5 мм разъём под наушники.

На нижнем торце у правого края находится разговорный микрофон и разъём Micro USB.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
нижний торец

Дисплей

В BQ Mercury установлен 6 дюймовый IPS экран с разрешением 1440×720 с соотношением сторон экрана 18:9. Плотность пикселей составляет 268 ppi. Экран яркий, содержимое видно со всех углов и при любом освещении.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
экран

Настройки экрана по большей части являются настройками интерфейса, то есть настроить температуру и цветокоррекцию «из коробки» не получится. Из аппаратных функций здесь только настройка яркости и функция учёта освещённости.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
настройки экрана

Мультитач поддерживает только до 5 касаний.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
тест multitouch

Интерфейс и коммуникации

Смартфон поставляется со свежей версией ОС Android 8.1 Oreo. Интерфейс не переделан и полностью унаследован с чистого Android. Партнёрских приложений здесь установлено немного и их легко отключить.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
главный экран
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
программа для звонков
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
информация о телефоне
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
список приложений

Беспроводная передача данных работает хорошо. 2.4 ГГц Wi-Fi и 4G LTE Cat 4 на этом устройстве вполне хватит для комфортной работы в интернете.

Bluetooth 4.2 и GPS работают быстро и без нареканий.

Производительность

BQ Mercury оснащён 4-х ядерным процессором MediaTek 6739WA с тактовой частотой 1.3 ГГц и всего 2 ГБ оперативной памяти. Таких характеристик недостаточно для многозадачности.

Анимации интерфейса временами сильно подтормаживают, но не зависают. Лёгкие игры по типу Subway Surfers идут с большим трудом и с фризами. Запускать серьёзные игры здесь бессмысленно.

Результаты тестирования в бенчмарках:

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
AnTuTu Benchmark
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
Geekbench 4

Мультимедиа:

Смартфон поставляется с набором мультимедийных приложений от Google, и проблем с воспроизведением многих форматов не возникнет. Здесь так же, как и на остальных устройствах BQ, имеется FM-приёмник.

Звук в проводных наушниках с 3.5 мм подключением хороший — не хватает только встроенного эквалайзера.

Встроенный динамик громкий, но очень посредственный. Смотреть видео через него можно, а вот нормально послушать музыку уже не получится, так как не хватает многих звуковых частот.

Автономность:

Самая главная фишка этого смартфона именно в автономности. Здесь установлен аккумулятор на 4000 мА⋅ч, чего легко хватает на два дня активного использования с непрерывно включенным интернет-соединением и иногда раздачей Wi-Fi сети. Функции OTG и Power Bank позволят довольно легко превратить смартфон в переносной аккумулятор.

От комплектного двух амперного зарядного устройства BQ Mercury заряжается примерно за 3 часа, то есть быстрой зарядки здесь нет.

Камеры:

Основная и фронтальная камера аппарата имеют одинаковое разрешение в 13 МП. Примечательно, что здесь имеются две вспышки — для основной и фронтальной камеры.

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
основная камера

Фото пейзажей на обе камеры получаются мыльные. Однако если нужно сфотографировать текст, эта камера не подведёт.

Примеры дневных фотографий:

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
фронтальная камера
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии

Примеры ночных фотографий:

BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
фронтальная камера
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии
BQ-6016L Mercury: большая автономность и маленькая производительность Обзоры Технологии

Пример дневной видеосъёмки:

Пример ночной видеосъёмки:

Цена

На момент написания обзора стоимость BQ-6016L Mercury в официальном интернет-магазине производителя составляет 9490 рублей.

Оценка по версии Живого Волгограда
Материалы и сборка
9
Экран
7
Производительность
1
Интерфейсы, связь и датчики
7
Звук
6
Автономность
10
Дизайн
8
Цена
3
Камеры
5
ИТОГ

Минусы:

  • Динамик рядом с микрофоном
  • Мало настроек экрана
  • Очень маленькая производительность
  • Плохой встроенный динамик
  • Плохие фото на обе камеры
  • Мало оперативной и встроенной памяти
  • Морально устаревший Micro USB

Плюсы:

  • Приятный корпус
  • Некомбинированный слот 2SIM и MicroSD
  • Хорошие углы обзора
  • Актуальная версия Android
  • Хорошая автономность
  • Вспышка с двух сторон
BQ-6016L Mercury это Power Bank с функциями смартфона. Он отлично подойдёт для повседневной раздачи Wi-Fi, так как он обладает большой автономностью и имеет доступ к скоростной 4G сети. С помощью этого смартфона можно также звонить, общаться в мессенджерах и иногда фотографировать нужные текста. Другие варианты использования аппарата будут осложнены его особенностями.
6.2
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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